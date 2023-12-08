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Умерла снявшаяся более чем в 600 фильмах индийская актриса Лилавати

Индийская актриса Лилавати, снявшаяся более чем в 600 фильмах, умерла в 86 лет
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Фото: соцсети
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Индийская актриса Лила Киран, известная как Лилавати, ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом 8 декабря сообщает Amar Ujala.

По данным газеты, причиной ухода из жизни Лилавати стали возрастные болезни. Уточняется, что по этой же причине она была ранее госпитализирована. Она умерла в частной больнице.

Издание указывает, что актриса за свою карьеру успела сняться более чем в 600 фильмах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи со смертью Лиливати. Он назвал ее иконой кинематографа.

«Печально слышать о кончине легендарной кинозвезды Лилавати. Настоящая икона кинематографа, она украсила киноэкран своей многогранной игрой в нескольких фильмах. Ее разнообразные роли и выдающийся талант всегда будут помнить и восхищаться им. Мои мысли с ее семьей и поклонниками», — написал Моди на своей странице в X (бывш. Twitter).

Лилавати родилась в Мангалоре. Она начала сниматься в кино в 1950-х. Кроме того, она принимала участие в создании фильмов как продюсер и сценарист.

Она завершила свою карьеру в 2009 году. Свои последние годы жила в индийском городе Неламангала с сыном и актером Видоном Раджем.

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