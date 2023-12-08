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Армия США сообщила о получении новых высокоточных ракет

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Фото: army.mil
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Армия США 8 декабря объявила о получении новых высокоточных ракет.

«Армия США объявила сегодня о первой поставке ракеты следующего поколения Long Range Precision Fires», — говорится в сообщении.

Испытания нового вооружения завершились в ноябре на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мехико. Уточняется, что ракеты запускаются из высокомобильных артиллерийских ракетных систем и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Такой снаряд может нейтрализовать воздушные цели на расстоянии более 400 км.

«Ракета Precision Strike предоставит командующим объединенными силами круглосуточную всепогодную возможность, которая будет противодействовать способности противника проводить боевые маневры и операции противовоздушной обороны», — сообщил помощник министра армии по закупкам, логистике и технологии Дуглас Буш.

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Ранее, 19 ноября, американская компания Lockheed Martin заявила, что совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическую ракету PrSM, которая заменит ATACMS. Уточняется, что в ходе испытаний одна ракета точного удара PrSM была выпущена из пусковой установки HIMARS и поразила цель.

В начале ноября стало известно, что в США провалились испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III. Как сообщили в командовании глобального удара США, американским военно-воздушным силам (ВВС) пришлось уничтожить ракету из-за обнаружения некой аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

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