СМИ сообщили о рекорде Тейлор Свифт по самому кассовому концертному туру
Концертный тур Тейлор Свифт Eras Tour побил мировой рекорд, собрав более $1 млрд. Так, он стал самым кассовым за всю историю, пишет 8 декабря Pollstar.
«Тейлор Свифт только что совершила невозможное, нечто экстраординарное, чего не делал ни один другой артист в истории: ее Eras Tour собрал $1 млрд — $1 039 263 762 — что сделало его самым прибыльным туром всех времен и первым туром, когда-либо преодолевшим десятизначный порог», — сообщает издание.
В материале указано, что за это время на концерты певицы были проданы 4,3 млн билетов. Тейлор Свифт за восемь месяцев тура успела посетить 24 города и провести 60 выступлений.
Второе место заняла Бейонсе. Ее тур собрал $579 млн. В топ самых кассовых исполнителей этого года также попали Эд Ширан, The Weekend, Гарри Стайлз, Coldplay, Drake и P!nk.
Ранее, 6 декабря, Тейлор Свифт стала человеком 2023 года, по версии журнала Time. Также певица заняла пятую строчку в рейтинге Forbes «Самые влиятельные женщины мира», который возглавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, за 2023 год Свифт была признана самой успешной женщиной в категории «Медиа и развлечения». К тому же она стала самой молодой в рейтинге. В декабре ей исполнится 34 года.