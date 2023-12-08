Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минсельхоз заявил о снижении цен на ряд продуктов питания
Мир
В ФРГ сообщили о новой партии военной помощи Украине
Общество
В Крыму определили лучших молодых виноделов России
Спорт
На Украине осудили решение МОК о допуске россиян на ОИ-2024
Экономика
ФАС сообщила о готовности бизнеса ограничить наценки на яйца от 5 до 10%
Общество
В России выпущена почтовая марка с изображением Жириновского
Происшествия
В кабине летевшего в Петербург самолета произошла разгерметизация
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 4 млн рублей за фейки о СВО
Мир
В МИД РФ заявили об усилиях по скорейшему завершению эвакуации россиян из Газы
Экономика
В ЛНР заявили о планах построить к 2028 году 820 тыс. кв. м жилья
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелась кровля кафе
Мир
ХАМАС заявило о разрушении более сотни мечетей при атаках в секторе Газа
Мир
В США спрогнозировали дефицит бюджета в штате Калифорния в $68 млрд
Мир
Постпред РФ в Вене заявил об оглашении инициативы России против исламофобии
Армия
Бойцы отряда «Север-V» захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР

СМИ сообщили о рекорде Тейлор Свифт по самому кассовому концертному туру

Pollstar: концертный тур Тейлор Свифт побил мировой рекорд, собрав более $1 млрд
0
Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Концертный тур Тейлор Свифт Eras Tour побил мировой рекорд, собрав более $1 млрд. Так, он стал самым кассовым за всю историю, пишет 8 декабря Pollstar.

«Тейлор Свифт только что совершила невозможное, нечто экстраординарное, чего не делал ни один другой артист в истории: ее Eras Tour собрал $1 млрд — $1 039 263 762 — что сделало его самым прибыльным туром всех времен и первым туром, когда-либо преодолевшим десятизначный порог», — сообщает издание.

В материале указано, что за это время на концерты певицы были проданы 4,3 млн билетов. Тейлор Свифт за восемь месяцев тура успела посетить 24 города и провести 60 выступлений.

Второе место заняла Бейонсе. Ее тур собрал $579 млн. В топ самых кассовых исполнителей этого года также попали Эд Ширан, The Weekend, Гарри Стайлз, Coldplay, Drake и P!nk.

Попал в луну: Питер Гэбриел верен календарю, Тейлор Свифт — продюсерам
Главные музыкальные хиты недели

Ранее, 6 декабря, Тейлор Свифт стала человеком 2023 года, по версии журнала Time. Также певица заняла пятую строчку в рейтинге Forbes «Самые влиятельные женщины мира», который возглавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, за 2023 год Свифт была признана самой успешной женщиной в категории «Медиа и развлечения». К тому же она стала самой молодой в рейтинге. В декабре ей исполнится 34 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023