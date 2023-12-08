Гонщик на Toyota обновил годовой антирекорд скорости в Ленобласти

Годовой антирекорд скорости на дорогах обновили в Ленинградской области. Гонщик на Toyota разогнался до 244 км/ч на Мурманском шоссе, сообщается в Telegram-канале «Дороги ЛО».

Ранее отличились лихачи на BMW Кольцевой автодороге. Зимой 2023 года камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один из водителей достиг скорости в 203 км/ч, а летом другой гонщик продемонстрировал на спидометре 225 км/ч. В начале сентября Audi на КАД разогналась до 236 км/ч.

По информации телеканала «78», из региональных наиболее привлекательной дорогой для гонщиков является Выборгское шоссе. Там Mercedes заезжал в Сертолово, выжимая спидометр на 195 км/ч при разрешенных 90 км/ч.

Ранее «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ и аварий с детьми.