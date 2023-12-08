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Спикер МИДа Захарова призвала Венесуэлу и Гайану мирно решить спор по Эссекибо

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РФ призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий вокруг спорного района Эссекибо, которые могут разбалансировать ситуацию и нанести ущерб. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий 8 декабря опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что Россия следит за ситуацией и считает, что территориальный спор между двумя государствами «должен быть урегулирован в добрососедском ключе, посредством нахождения мирных взаимоприемлемых решений». При этом приоритетным является снижение напряженности и укрепление доверия между Венесуэлой и Гайаной, сказала Захарова.

«Выступаем против внешнего давления и вмешательства в дела суверенных государств, тем более когда в отношениях между ними имеются деликатные вопросы, требующие «осмотрительности» от третьих стран как на государственном, так и на частном уровнях», — добавила она.

Кроме того, представитель дипведомства подчеркнула принципиальную позицию Москвы, которая выступает за сохранение Латинской Америки в качестве «зоны мира».

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В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

3 декабря в Венесуэле завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. На референдуме жители Венесуэлы проголосовали за вхождение в страну спорного региона.

Позже, 6 декабря, Мадуро сообщил о мобилизации вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. По предварительным данным, Мадуро уже назначил временного руководителя данного региона — генерал-майора Алексиса Родригеса Кабельо.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец 8 декабря в беседе с «Известиями» выразил мнение, что территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной вряд ли перерастет в масштабные военные действия. По его словам, Венесуэла перевела в приграничные районы всего 300 военнослужащих, а для военной операции нужны силы раз в 10–15 больше.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.

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