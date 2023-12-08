Главную елку разрешили установить на Манежной площади в Петербурге
Приготовления к празднованию Нового года в Санкт-Петербурге выходят на финальную стадию. ГАТИ выдало три ордера на работы для организации новогодних мероприятий в центре города, сообщает пресс-служба организации в пятницу, 8 декабря.
Так, с 7 декабря разрешено установить главную елку в Ново-Манежном сквере и «Мультимедийный фонтан» на Невском проспекте у магазина купцов Елисеевых. Убрать новогодние объекты необходимо до 20 января 2024 года.
По информации телеканала «78», также в период с 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на фасаде здания Главного штаба будут проецироваться праздничные видеоролики.
Ранее «Известия» писали, как добраться и где встретить Новый год-2024 в Санкт-Петербурге. Помимо прогулок по заснеженному городу и посещения Дворцовой площади любители искусства и культуры могут посетить Эрмитаж и Русский музей.