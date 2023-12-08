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Главную елку разрешили установить на Манежной площади в Петербурге

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Приготовления к празднованию Нового года в Санкт-Петербурге выходят на финальную стадию. ГАТИ выдало три ордера на работы для организации новогодних мероприятий в центре города, сообщает пресс-служба организации в пятницу, 8 декабря.

Так, с 7 декабря разрешено установить главную елку в Ново-Манежном сквере и «Мультимедийный фонтан» на Невском проспекте у магазина купцов Елисеевых. Убрать новогодние объекты необходимо до 20 января 2024 года.

По информации телеканала «78», также в период с 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на фасаде здания Главного штаба будут проецироваться праздничные видеоролики.

Ранее «Известия» писали, как добраться и где встретить Новый год-2024 в Санкт-Петербурге. Помимо прогулок по заснеженному городу и посещения Дворцовой площади любители искусства и культуры могут посетить Эрмитаж и Русский музей.

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