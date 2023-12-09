Заммэра Москвы Сергунина рассказала о развитии Музейного города ВДНХ

В этом году число площадок Музейного города ВДНХ достигло 25, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Здесь дети и взрослые могут узнать об освоении космоса и развитии кириллицы, увидеть, какие системы обеспечивают качество жизни нашего мегаполиса, исследовать современные биотехнологии, пополнить свои знания о разных сферах искусства», — отметила вице-мэр.

Один из самых известных объектов Музейного города ВДНХ — Центр «Космонавтика и авиация». Выставочное пространство посвящено истории освоения космоса и отечественной авиации: здесь можно увидеть макеты «Лунохода-2» с посадочной ступенью, натурный образец орбитальной станции «Алмаз», модели ракетных двигателей, спутников и скафандров.

Центр «Космонавтика и авиация» был в числе первых объектов Музейного города вместе с музеем славянской письменности «Слово», историческим парком «Россия — моя история», Музеем ВДНХ.

В 2022 году Музейный город расширился. Так, в павильоне №5 «Физика» открылся Музей городского хозяйства Москвы, где в интерактивной форме рассказывают о работе диспетчерских служб и функционировании важнейших городских коммуникаций. Там же разместился 13-метровый макет Москвы с домами, набережными, парками, мостами и эстакадами.

В прошлом году после реставрации павильона №30 «Микробиологическая промышленность» открылся музей «Биотех». Здесь можно узнать о передовых биотехнологиях и их применении в обычной жизни, о городском фермерстве и еде будущего.

В отреставрированном павильоне №31 «Геология» работает выставка Государственного биологического музея им. Тимирязева «12 признаков живого». Здесь представлены редкие минералы, чучела и скелеты животных и птиц.

В начале ноября этого года вместе с Международной выставкой-форумом «Россия» открылся выставочный комплекс «Атом». Экспозиция павильона посвящена развитию атомной энергетики. В конференц-зале проходят лекции ученых и встречи с представителями атомной отрасли, а в лаборатории проводят мастер-классы.