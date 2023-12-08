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Любимова вручила награды деятелям культуры на выставке «Россия» на ВДНХ

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды российским деятелям искусства за вклад в развитие отечественной культуры. Церемония проходила 8 декабря на площадке павильона «Наша культура» международной выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ.

«Я очень рада, что мне выпала честь сегодня вручить вам эти награды. Очень важно, что мы сегодня вместе. <...> Я очень вам желаю, чтобы эти награды были лишь продолжением вашей творческой деятельности, новых проектов, новых встреч, новых гастролей, новых замечательных возможностей увидеться со своим зрителем, ради которого мы все и трудимся», — отметила глава ведомства во вступительном слове.

Ордена «За заслуги в культуре и искусстве», в частности, был удостоен актер Государственного академического Малого театра России Валерий Бабятинский. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была присуждена в том числе артисту Московского академического театра имени Владимира Маяковского Юрию Кореневу. Медаль «За труды в культуре и искусстве» наряду с другими получил артист оркестра Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Олег Зарипов.

Также деятели культуры были отмечены почетными званиями «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный художник РФ», удостоены благодарностей президента России Владимира Путина и правительства, а также почетных грамот от Министерства культуры. Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» присвоено художественному руководителю Московского государственного музея С.А. Есенина Владиславу Маленко.

Орденом Почета наградили репетитора по вокалу Московского государственного академического камерного хора Наталью Герасимову, а также Анну Клюкину — директора Государственного Дарвиновского музея.

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Международная выставка-форум «Россия» проходит в Москве с 4 ноября этого года по 12 апреля следующего. Свои экспозиции представили 89 регионов, федеральные ведомства, корпорации и общественные организации. За первый месяц работы выставку посетило более 2 млн человек.

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