Политолог назвал помощь Украине предметом торга между республиканцами и демократами

Помощь Украине стала предметом торга между республиканцами и демократами в конгрессе США. Новый транш может быть согласован в период с конца декабря до конца января. Об этом политолог-американист Малек Дудаков заявил в пятницу, 8 декабря.

«Республиканцы и демократы продолжают закулисные торги, пытаясь выбить условия получше. Для республиканцев вопрос помощи Украине — рычаг давления на демократов по таким вопросам, как, в частности, депортация нелегалов. Демократам, в свою очередь, необходимы новые транши на поддержание украинского проекта», — сказал Дудаков в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт выразил уверенность, что деньги выделят в любом случае.

Дудаков допустил, что новый транш для Украины будет выделен в период с 20 декабря по 20 января. При этом он усомнился в возможности согласования $60 млрд. По его словам, республиканцы готовы дать только $20–30 млрд.

«Этих средств не хватит на победу, на успешные боевые действия. Тем не менее этого достаточно, чтобы избежать полного поражения», — заключил политолог.

Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен во время конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном заявил, что около 90% американских средств на военную помощь Украине было в действительности направлено в Военно-промышленный комплекс (ВПК) США, сообщается на сайте kp.ru. Именно поэтому Вашингтону необходимо продолжать предоставлять военную поддержку Киеву, заключил он.

В тот же день Белый дом объявил о ряде новых мер по поддержке ВПК Украины. Сообщается, что администрация США разработала «межведомственную группу, которая будет поддерживать промышленность, украинских и других партнеров и пытаться получить рекомендации относительно потенциальных сделок и экспортных требований для украинской оборонной промышленности», передает RT.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн, включающий реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.