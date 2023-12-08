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В Польше сообщили о росте в ЕС сопротивления планам централизации

МИД Польши: в ЕС выросло сопротивление планам централизации
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В Европейском союзе (ЕС) выросло сопротивление планам централизации. Об этом 8 декабря заявил журналистам министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

«Группа стран, понимающих угрозы, связанные с изменениями трактатов, растет, увеличивается. Это позволило передвинуть решения, принимаемые на уровне Европейского союза. Они не будут приняты на ближайшем Европейском совете, и это хорошо. В то же время они наверняка вернутся весной. Об этом уже говорят бюрократы из Брюсселя», — передает слова Шинковского «РИА Новости».

По словам Шинковского, Польша стремится к тому, чтобы замедлить решения на европейском уровне, а также чтобы процедура была закрыта, а вопрос «оказался в мусорке». По его мнению, в ЕС есть больше десяти стран, которые сопротивляются изменениям.

«Мои визиты дополняет активность моих заместителей. Павел Яблоньский уже посетил три столицы, сегодня он находится в Никозии, а Аркадиуш Мулярчик встречается с послами — сегодня он встретился с послом Люксембурга», — рассказал он.

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И зачем нужна страна самому Евросоюзу

Брюссельский портал Euractiv со ссылкой на полученные им документы 6 декабря сообщил, что Еврокомиссия подготовила проект создания единого рынка военной продукции Евросоюза, который в перспективе впервые в истории должен будет ликвидировать национальный контроль государств ЕС над своей военной промышленностью и фактически передать управление Брюсселю. Проект готовится к саммиту стран ЕС, который пройдет 14–15 декабря. Подчеркивалось, что практически это означает, что европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) будет выведен из-под контроля национальных правительств и станет регулироваться самой Еврокомиссией.

До этого, 7 ноября, евродепутат от Германии Гуннар Бек сообщил в беседе с «Известиями», что правая политическая партия страны «Альтернатива для Германии» выступает за усиление права вето стран — членов ЕС и противостоит дальнейшей централизации власти в Евросоюзе. Сообщалось, что раньше возникали проблемы при согласовании иных вопросов и с Польшей. После прихода к власти премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Европе также ожидают сложностей в связи с его антиукраинской позицией.

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