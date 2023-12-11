За чем следить инвестору на этой неделе

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к решению Банка России по ключевой ставке, которое может оказать давление на рынок акций, отметила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова. Высокие ставки увеличивают затраты на обслуживание займов компаний.

Помимо того, российские экспортеры окажутся под давлением низких цен на нефть, что в сочетании с дорогим рублем также повлияет на переток средств из акций на рынок долговых ценных бумаг, отметил экономист Константин Церазов.

В понедельник Сбер опубликует отчетность по МСФО за ноябрь — банк должен показать хорошие финансовые показатели, что поддержит стоимость его ценных бумаг, сообщили в аналитическом управлении ФГ «Финам». 11 декабря станет последним днем торгов акциями химической компании «КуйбышевАзот» для получения дивидендов в размере 14 рублей за акцию.

12 декабря начнутся торги фьючерсами на акции IT-компаний «Софтлайн» и Группа Астра, сообщила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

В среду инвестиционная компания АФК Система раскроет финансовые результаты за III квартал, а «Аэрофлот» — за ноябрь, добавила эксперт. Помимо того, в этот день акции инвестиционного холдинга SFI будут торговаться с дивидендами последний день — их размер составит 39,42 рубля за бумагу, уточнили в «Финам».

Помимо того, на следующей неделе также состоятся заседания западных регуляторов — 13 декабря ФРС США и 14-го у Европейского Центробанка, добавила Татьяна Симонова из General Invest. В Штатах инфляция начала замедляться, поэтому цикл повышения ставок может быть прерван, что снизит интерес инвесторов к доллару.

В четверг на Мосбирже стартуют торги акциями Мосгорломбарда, сообщили в «Цифра брокер». Также в этот день можно будет приобрести бумаги «Лукойла» для получения дивидендов по 447 рублей, отметили аналитики «Финам». 14 декабря пройдет собрание акционеров химического холдинга «ФосАгро» по вопросу утверждения выплат за девять месяцев 2023 года — решение может оказать поддержку ценным бумагам компании.

15 декабря начнутся торги акциями Совкомбанка на Мосбирже, уточнил глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. В пятницу акционеры девелопера «Эталон» рассмотрят вопрос о переезде компании в российскую юрисдикцию, а также собрания акционеров проведут платформы для торговли недвижимостью ЦИАН и «Газпром нефть», добавили в General Invest.

Также этот день станет последним для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Европейской Электротехники за девять месяцев 2023 года, добавила Наталья Пырьева из «Цифра брокер».

Стоимость доллара, вероятно, будет колебаться в диапазоне 91-94 рублей, евро — 97-102 рублей, а юаня — 12,5-13,25 рубля, полагает Константин Церазов.

По его словам, индекс Мосбиржи достиг годового максимума больше трех месяцев назад, и его неспособность продолжить рост может побудить частных инвесторов, которые задают тон на рынке, выводить деньги из акций и размещать их на банковские депозиты или покупать облигации. На этой неделе индекс будет в диапазоне 3050-3250 пунктов, добавили в «Цифра брокер».