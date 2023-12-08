В США допускают соглашение Украины выйти из конфликта с РФ по «корейскому сценарию» на фоне признанного Западом проигрыша. Об этом «Известиям» 8 декабря заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на бывшего американского посла в Киеве Уильяма Тейлора написала, что Украина будет вынуждена согласиться на «корейский сценарий», означающий заморозку боевых действий, если НАТО не усилит свою поддержку.

«Всё, что на Западе публикуют, — это попытка, не склонив головы, выйти из проигрышной для них ситуации, из катастрофической. Они проиграли всё, что можно было проиграть. Украина под их руководством получила катастрофическое поражение в контрнаступлении, которое полгода рекламировали, и на самом деле потеряла огромное количество людей и боевой техники», — сказал Литовкин.

Таким образом, по словам эксперта, Запад пытается хоть как-то выйти из сложившейся ситуации, чтобы «не потерять лица». Поэтому среди западных стран появляется мнение, что нужно склонить Украину к переговорам, к заморозке боевых действий и к «корейскому сценарию», подчеркнул Литовкин.

Однако, как указал военный эксперт, Россия не пойдет на этот сценарий, поскольку четко осознает, что если от нынешнего киевского режима что-то останется, то Украина всегда будет представлять опасность, так как Запад будет набивать ее оружием.

Ранее, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя лично он не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. За день до этого Зеленский посетовал, что Украина «выпала из фокуса внимания мировой общественности».

До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин вновь напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, в то время как Киев публично выступил против диалога с Москвой, приняв указ, запрещающий вести такие переговоры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.