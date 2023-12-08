В Нижнем Новгороде загорелась кровля кафе, погибших и пострадавших нет. Об этом 8 декабря сообщили в МЧС России.

«На месте работают 47 специалистов с применением 15 единиц техники МЧС России. Погибших и пострадавших нет», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Из здания кафе были эвакуированы 50 человек. Предварительно, площадь пожара составляет 150 кв. м.

Ранее в этот день в городе Керчь на востоке Крыма произошел пожар на газопроводе. В результате возгорания была частично повреждена линия энергопередачи. Позднее замглавы города Олег Шевченко сообщил, что пожар на газопроводе потушили. Он уточнил, что ведутся аварийные работы по восстановлению подачи газа в районе Войково и селе Глазовка Ленинского района.