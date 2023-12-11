Россиянам предложат выбрать самые желанные автомобили
На «Авто.ру» стартовал четвертый сезон открытой автомобильной премии — «Новинка Года» 2023 года. Об этом сообщили в редакции издания.
«Всего через 30 дней будут определены самые желанные автомобили российских автолюбителей. В этот раз на победу претендует 38 моделей, а единственный критерий выбора — интерес аудитории», — рассказали организаторы премии.
В шорт-лист попали сразу 28 моделей китайских брендов. «BMW выступает от лица всей Европы, а трио Honda, Lexus и и Suzuki представляет Японию», — добавили в редакции.
На премию претендуют самые разные модели: от роскошных европейских кроссоверов до бюджетных седанов из Китая, от традиционных бензиновых моделей до продвинутых электрокаров.
В этом сезоне, кроме главной новинки, определят победителей еще в четырех номинациях: «Внедорожная новинка», «Электрическая новинка», «Бюджетная новинка» и «Параллельная Новинка». Специальный приз «Выбор экспертов» получит автомобиль, получивший наибольшее число голосов автомобильных журналистов и блогеров.
Итоги премии объявят в начале января следующего года.
В 2022 году в голосовании за «Новинку года» приняли участие свыше 130 тыс. пользователей, а наибольшее число голосов собрал Range Rover пятого поколения, получивший титул «Параллельной новинки». Самым интересным дебютом среди моделей, появившихся в России официально, назвали Omoda C5.