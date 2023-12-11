Нейросеть помогла создать ресторанный гид для россиян

Первый технологичный ресторанный путеводитель «Ultima Guide Яндекс Еда» представили на мероприятии для рестораторов «Итоги года». Он был создан при помощи нейросети, сообщили в пресс-службе «Яндекс Еды».

Нейросеть систематизировала информацию о ресторанах Москвы и создал на ее основе лонг-лист для голосования. После этого клиенты и эксперты индустрии отметили преимущества каждого заведения. В путеводитель были включены рестораны Москвы, которые получили наиболее высокие оценки в ходе голосования.

При составлении лонг-листа нейросеть проанализировала свыше 30 тыс. заведений и систематизировала информацию об их типах, количестве посещений, отзывах в «Яндекс Картах». В результате этой работы был составлен список из более чем 300 ресторанов. Следующую стадию отбора заведений для путеводителя его создатели провели в формате голосования. Голосующих разделили на две группы: около 70 экспертов ресторанной индустрии голосовали на специальном сайте, а несколько десятков тысяч пользователей, которые наиболее часто взаимодействовали с ресторанами из лонг-листа, прошли опрос в приложениях «Яндекс Еда», «Яндекс Карты», «Яндекс Go», «Яндекс — с Алисой». Подсчёт результатов производился с помощью специально разработанной аналитической модели оценки.

В итоге в «Ultima Guide Яндекс Еда» вошли 50 ресторанов Москвы, которые получили наиболее высокие оценки пользователей и экспертов. В гид, по словам создателей, включены наиболее интересные заведения столицы, — как широко известные рестораны, так и небольшие, но заслуживающие внимания аудитории места. Среди них — не только традиционные рестораны, но и кафе, работающие навынос. В настоящий момент гид включает только столичные рестораны, но, по словам его авторов, в будущем он появится и в регионах.