В ЛНР планируют построить к 2028 году 820 тыс. кв. м жилья

В ЛНР планируют построить к 2028 году 820 тыс. кв. м жилья

2023-12-08T17:45:29+03:00

2023-12-08T17:45:29+03:00

2023-12-08T17:45:29+03:00

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