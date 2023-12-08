Сорвавшийся с привязи бык бегал от полиции в Орле

Сорвавшийся с привязи бык бегал на Московском шоссе в Орле в районе администрации Северного района. Видеозапись погони сотрудников Госавтоинспекции за рогатым нарушителем опубликовали в сообществе «ДТП Орел и автохамы» в пятницу, 8 декабря.

В комментариях к записи некоторые интернет-пользователи высказали предположение, что по дороге бегал не бык, а зубр.

«То утки с бобрами, теперь зубр микрон не хуже орловского полесья», — написала одна из горожанок.

«А откуда зубр у нас в городе? Миграция с Полесья? А гнать будут до Москвы? Его надо отлавливать, только как», — добавила другая.

В итоге быка поймал хозяин, пишет InfoOrel.ru. В соцсетях появилось сообщение от мужчины, в котором он говорит, что сбежавшее животное принадлежит ему и сейчас оно поймано. В качестве доказательства орловец прикрепил видео, на котором бычок стоит во дворе частного дома.

Ранее в декабре сообщалось, что в Красноярском крае при столкновении фур погибли 35 коров. Все животные перевозили в «КамАЗе».