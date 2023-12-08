МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен

МВД России объявило в розыск журналистку Марию Гессен. Об этом 8 декабря свидетельствуют данные базы розыска министерства.

Отмечается, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса (УК) РФ. При этом конкретная статья, по которой Гессен привлекается, не уточняется.

В сентябре ряд Telegram-каналов сообщал, что в отношении Гессен возбуждено уголовное дело по факту дискредитации Вооруженных сил России. Возможным поводом для уголовного дела назывались ее высказывания во время одного из интервью.