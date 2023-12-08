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Россияне в этом году чаще всего жаловались в ФАС на мобильных операторов

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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За год, с декабря 2022-го, на платформу обратной связи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России поступило более 11 тыс. обращений граждан и организаций. Одним из наиболее беспокоящих россиян вопросов стало взимание платы мобильными операторами за раздачу интернета, рассказали «Известиям» в службе 8 декабря.

«Только за последнюю неделю ФАС получила 291 обращение. В числе наиболее интересующих заявителей вопросов — плата за раздачу интернета мобильными операторами, нарушение процедуры торгов, вопросы подключения электроэнергии и нежелательная реклама», — рассказали в ФАС.

Там также отметили, что в настоящее время система обратной связи позволяет гражданам направлять обращения в антимонопольную службу через единый портал госуслуг, мобильное приложение или сайт ФАС России.

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Ранее, 17 ноября, компания МТС сообщила о решении отменить плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов. 30 октября стало известно, что «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернета с мобильных устройств.

До этого, 18 сентября, Федеральная антимонопольная служба обязала этих мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета со смартфонов в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов. В службе подчеркнули, что в случае неисполнения предупреждений возможно возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.

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