Песков указал на лидерство Путина в процессе тектонических перемен

Фактически Россия и президент Владимир Путин возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая и мировую политику, заявил 8 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы видите, что творится в мире, видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили такой процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни — будь то мировая политика, мировая экономика и всё остальное. Поэтому эти процессы начались, они необратимы», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия настроена отстаивать свои интересы перед странами, которые на них посягают.

«Россия открыта к партнерским отношениям со всеми странами, которые этого желают и к этому готовы. И Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день Путин объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ. Так он ответил на соответствующий вопрос спикера парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) и участника спецоперации Артема Жоги.

Согласно опросам, проголосовать на выборах президента России в 2024 году намерено не менее 78% россиян.

15 ноября российский лидер подчеркнул, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о внешнем и внутреннем воздействиях, а также о давлении на избирательный процесс.