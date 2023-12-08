Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено

Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено. Об этом 8 декабря сообщил дептранс Москвы.

«Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Остановка движения произошла в 16:41 мск из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Специалисты метрополитена оперативно прибыли на место и проводят необходимые проверки инфраструктуры для последующей подачи напряжения.

Ранее в этот день сообщалось также, что движение на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена между станциями «Щелковская» и «Партизанская» остановлено. Перед этим сообщалось, что на восточном участке синей линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.

В этот же день было приостановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.