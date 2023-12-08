Подростка осудили за работу курьером у мошенников в Пскове

В Пскове вынесли приговор в отношении 17-летнего подростка, который подрабатывал курьером у телефонных мошенников. Молодой человек забирал наличные средства у потерпевших и перечислял их на посторонние счета.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники убеждали пострадавших, что их родственникам требуются деньги для урегулирования проблем с законом. В 2022 году подросток приезжал к гражданам, забирал у них деньги и зачислял на счет неустановленного лица. В качестве вознаграждения подсудимый оставлял себе 10% суммы, пишет Псковское агентство информации.

С учетом несовершеннолетнего возраста суд приговорил подростка к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком.

В Мурманской области мошенники по телефону убедили 60-летнюю женщину, что на ее счетах зарегистрированы подозрительные операции. Потерпевшая перечислила на «безопасный» счет 6,5 млн рублей.