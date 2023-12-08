CDC сообщило об участившихся случаях завоза бактерий из Украины в Европу

Опасные бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам, все чаще завозятся беженцами из Украины в Европу. Об этом 8 декабря сообщил центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«На Украине сочетание высоких показателей устойчивости к противомикробным препаратам, увеличения распространенности травматических ран и связанной с конфликтом нагрузки на медицинские учреждения приводит к увеличению выявления микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью и их распространению в Европе», — говорится в отчете.

При этом, как уточняется, устойчивость бактерий к противомикробным препаратам признана одной из главных глобальных угроз здоровью людей, поскольку приводит к большему количеству смертей, чем ВИЧ и малярия.

Противомикробными препаратами являются лекарства, в число которых входят антибиотики, противовирусные, противогрибковые и противопаразитарные препараты.

Ранее, в сентябре, стало известно, что ученые из национального исследовательского центра «Курчатовский институт» — Петербургский институт ядерной физики (НИЦ «КИ» ­— ПИЯФ) им. Б.П. Константинова совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного и Оренбургского медицинского университетов разработали способ борьбы с бактериями, невосприимчивыми к антибиотикам.

Они синтезировали молекулярный антимикробный комплекс, перспективный для создания средств дезинфекции сложных и деликатных материалов. В будущем препараты на его основе могут стать эффективной заменой антибиотикам.