С улиц Ульяновска вывезли почти 200 самосвалов снега

Еще 199 самосвалов снега вывезли с улиц Ульяновска в ночь на пятницу, 8 декабря. Рабочие расчищали дороги, по которым проходят трамвайные пути, чтобы водители имели возможность припарковать автомобили, не создавая помех движению электротранспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Комплексы по погрузке и вывозу снега «Дорремстроя» работали на улицах Радищева, Железной Дивизии, Спасской, Новгородской, Пушкаревском кольце, Московском шоссе, а также на втором пусковом комплексе Президентского моста.

Роторы расшили проезжую часть на нескольких улица, в числе которых улица Полбина, Терешковой, Камышинская, Рябиков и Западный бульвар. Для борьбы с гололедом коммунальщики использовли 285 т песко-соляной смеси и 8 т твердого реагента. Во всех видах работ было задействовано 75 спецмашин, отмечает ulpravda.ru.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области за год модернизировали 39 объектов культуры. В их числе — детская школа искусств имени Варламова в Ульяновске. В следующем году ремонт проведут в 30 учреждениях.