Термин «режим кризиса» стал словом года в Германии

В Германии словом 2023 года признали слово Krisenmodus, в переводе означающее «режим кризиса». Об этом 8 декабря сообщает издание Der Spiegel.

Ежегодно общество немецкого языка выбирает слово года. «Кризисный режим» обогнал «антисемитизм» и «неумение читать», занимающие вторую и третью строчки рейтинга.

В своем сообщении о рейтинге слов года организация указывает, что общество окружено кризисами, неуверенность, страх и многие другие негативные эмоции характеризуют повседневность людей.

«Список отражает реальность, а реальность в настоящее время довольно мрачная», — приводит слова управляющего директора общества немецкого языка Андреа Юэлс Der Spiegel.

Также организация подчеркивает, что слово не новое, — оно появлялось в словарях еще в 2001 году.

В прошлом году главным словом Германии стало Zeitenwende, что переводится как «наступление новой эры». Это слово было придумано канцлером Германии Олафом Шольцем, и связано оно с волной политических изменений в мире.

По версии Оксфордского университета, главным словом 2023 года стало сокращение от слова «харизма» — rizz. Оно, как делятся эксперты, подчеркивает влияние поколения Z и показывает, как в разных социальных группах может меняться и формироваться язык.

В декабре 2022 года Оксфордский словарь английского языка впервые выбрал слово года путем общественного голосования в соцсетях, им стало выражение «режим гоблина». Оно объясняется как «бесцеремонное потворствование собственным желаниям, лени и жадности» и сопротивление нормам общества.