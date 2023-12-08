Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за аномальных морозов

Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Татарстана в связи с аномальными морозами. Температура воздуха может упасть до –40 градусов.

Согласно прогнозам, ночью и утром 9 и 10 декабря температура воздуха будет составлять –30…–35 градусов. Наиболее низкая температура — до –40 градусов — ожидается в восточных и северных районах. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В дневные часы температура воздуха не будет превышать –21…–26 градусов. На севере ожидается около –30 градусов.

В Томской области из-за аномального похолодания на несколько дней отменили ряд автобусных рейсов. В выходные транспорт не отправится из Томска в ряд сел и поселков, а также в Горно-Алтайск, Кемерово и Красноярск.