В США продали артефакт эпохи Мао Цзэдуна

На аукционе в США продали меню банкета с подписью Мао Цзэдуна. Стоимость исторического лота составила $275 тыс. Также на меню в 1956 году оставил подпись премьер-министр Пакистана Хусейн Шахид Сухраварди, передает телеканал «Известия». Карта блюд состоит из одной страницы. Верхнюю часть меню украшает государственная эмблема Китая. Согласно перечню блюд, пакистанскую делегацию угощали консоме из ласточкиного гнезда, акульим плавником в соусе и уткой по-пекински.

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