Водитель автобуса спас жизнь прохожему в Брянске

В Советском районе Брянска водитель автобуса спас пешехода, который упал под колеса транспортного средства. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказали очевидцы в одном и городских сообществ в социальных сетях.

Общественный транспорт стоял на светофоре и водить в зеркало заметил исчезновение пешехода. Оказалось, что у мужчины случился приступ эпилепсии.

Водитель автобуса быстро среагировал на случившееся, выбежал из кабины и попросил что-то твердое. У одного из очевидцев с собой оказалась чайная ложка. Ее и использовали как средство оказания первой помощи.

Никто не пострадал. Как отмечает NASHBRYANSK.RU, местные жители выразили благодарность находчивому водителю.