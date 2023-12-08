Силуанов назвал «Буратино» любимым мультфильмом по финграмотности
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его любимым мультфильмом по теме финансовой грамотности является «Буратино». Об этом он сказал во время выступления на выставке-форуме «Россия» 8 декабря.
Министра в ходе мероприятия спросили, какой его любимый мультфильм по финграмотности, и напомнили, что возглавляемое им ведомство выделяло средства на мультипликационные проекты героев «Простоквашино» и «Смешарики», в которых обсуждались вопросы финансовой грамотности.
«Любимый мультик именно по финансовой грамотности? Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа «Буратино», — ответил Силуанов.
По его словам, нельзя посадить дерево, на котором вырастут доллары или рубли. Нужно обзавестись хорошими бизнес-партнерами и заняться своим образованием, приводит его слова «Газета.Ru».
«Знания, команда и креатив — это, наверное, такие основные составляющие успеха, которые, кстати, были в «Буратино», — резюмировал глава Минфина.
Ранее, 27 октября, правительство России утвердило стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Ее основным целевым показателем является получение всеми школьниками и студентами колледжей базовых знаний по финансовой грамотности.
30 октября заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что обучать финансовой грамотности нужно как детей, так и взрослых. Он выразил надежду, что программа финансовой грамотности не содержит избыточных знаний, которые забивают голову, и направлена на воспитание в людях финансовой дисциплины и многих простых навыков.