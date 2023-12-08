Реклама
Прямой эфир

Силуанов назвал «Буратино» любимым мультфильмом по финграмотности

0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его любимым мультфильмом по теме финансовой грамотности является «Буратино». Об этом он сказал во время выступления на выставке-форуме «Россия» 8 декабря.

Министра в ходе мероприятия спросили, какой его любимый мультфильм по финграмотности, и напомнили, что возглавляемое им ведомство выделяло средства на мультипликационные проекты героев «Простоквашино» и «Смешарики», в которых обсуждались вопросы финансовой грамотности.

«Любимый мультик именно по финансовой грамотности? Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа «Буратино», — ответил Силуанов.

По его словам, нельзя посадить дерево, на котором вырастут доллары или рубли. Нужно обзавестись хорошими бизнес-партнерами и заняться своим образованием, приводит его слова «Газета.Ru».

«Знания, команда и креатив — это, наверное, такие основные составляющие успеха, которые, кстати, были в «Буратино», — резюмировал глава Минфина.

Средствам — обучение: в РФ появится курс финграмотности на основе психологии
Почему теоретической информации о правильном отношении к деньгам недостаточно

Ранее, 27 октября, правительство России утвердило стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Ее основным целевым показателем является получение всеми школьниками и студентами колледжей базовых знаний по финансовой грамотности.

30 октября заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что обучать финансовой грамотности нужно как детей, так и взрослых. Он выразил надежду, что программа финансовой грамотности не содержит избыточных знаний, которые забивают голову, и направлена на воспитание в людях финансовой дисциплины и многих простых навыков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023