Почти 6,5 тыс. незаконных конструкций убрали в лесах Подмосковья

С начала 2023 года в лесах Московской области демонтировали почти 6,5 тыс. незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на комитет лесного хозяйства.

Наибольшее количество объектов ликвидировали в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Звенигородском районах. Речь идет о различных видах рекламы, в том числе баннерах, плакатах и растяжках. Почти все конструкции были прикручены саморезами, зафиксированы проволокой и прибиты гвоздями. Такие метода могут навредить зеленым насаждениям, приводят к поражению деревьев вредителями.

Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов подчеркнул, что благодаря выполненным работам снижается фактор негативного воздействия на растения.

Ранее сообщалось, что в Брянске ведется активная ликвидация коммерческой рекламы на фасадах многоквартирных домов. С начала 2023 года выдано 42 предписания о демонтаже рекламных конструкций.