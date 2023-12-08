Треш-стримов будут штрафовать на 700 тысяч

В Госдуму внесли законопроект о запрете треш-стримов. За распространение жестких сцен в эфире грозит крупный штраф, сообщает телеканал «Известия». Авторы предлагают взыскивать с нарушителей от 700 тыс. рублей. За незаконную деятельность также могут конфисковать имущество. Кроме того, законопроект предполагает ответственность компаний. Соцсети обяжут мониторить и удалять неприемлемый контент.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.