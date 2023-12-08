15 и 16 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге впервые пройдет образовательный марафон «Безопасная цифра», организованный Альянсом по защите детей в цифровой среде. Серия мероприятий для детей, родителей и педагогов состоится в конгресс-центре «Ленполиграфмаш». Гостей ждет обширная программа: IT-квиз, тематические мастер-классы, круглые столы и семинары, посвященные правилам безопасного поведения в интернете. Участие в мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация.

«В этом году Альянс по защите детей в цифровой среде проводит в регионах образовательный марафон «Безопасная цифра». Он объединяет мероприятия, направленные на обучение детей и взрослых основам информационной безопасности. Впервые такой марафон проходит в Санкт-Петербурге. Мы искренне благодарны администрации города и партнерам за поддержку наших инициатив. Вместе мы смогли сформировать насыщенную программу, в рамках которой будут представлены самые актуальные решения для защиты детей в цифровом пространстве», — прокомментировала Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

Двухдневный марафон включает образовательные активности для детей и подростков, дискуссии о цифровой безопасности для родителей и учителей и деловую программу с участием IT-экспертов, представителей органов власти, бизнеса и общественных организаций. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.

В образовательном марафоне примут участие ведущие технологические компании, основатели Альянса по защите детей в цифровой среде: «Яндекс», VK, «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», «Билайн» и «Мегафон». Они представят свои решения для защиты детей в интернете и развития творческого потенциала пользователей с помощью технологий.

15 декабря с 13:30 до 18:00 дети и подростки смогут принять участие в образовательных активностях: командная игра-квиз по развитию цифровых компетенций от фонда «Форотех», мастер-класс молодежного цифрового омбудсмена Дмитрия Гуляева «Как не позволить манипулировать собой в Сети», мастер-класс «Лаборатории Касперского» «Защищаем данные на смартфонах. Практическое руководство» и мастер-класс VK по безопасному поведению в соцсетях. Специальную программу для юных участников подготовит «Движение первых». Учителей и родителей также ждет насыщенный день: круглый стол «Билайна» «Инклюзивная онлайн-среда: новые возможности для цифровых профессий», мастер-класс VK и «Лаборатории Касперского» по применению инструментов для родительского контроля в онлайновой среде и семинар «Яндекса» «Формирование цифровой культуры на уроках информатики». В рамках взрослого трека будут представлены результаты исследования «Технологии защиты детей в интернете», проведенного Альянсом по защите детей в цифровой среде совместно с «Ростелекомом» и компанией Mindsmith.

Одним из главных событий первого дня марафона станет презентация флагманского проекта Альянса по защите детей в цифровой среде — образовательного портала по цифровой безопасности. На новой платформе в открытом доступе будет размещена информация об угрозах в интернете и советы, как с ними бороться. Темы для портала были выбраны на основе наиболее часто задаваемых вопросов в поиске «Яндекса». Ресурс объединит статьи экспертов, практические советы, онлайн-квизы и полезные сервисы для детей, родителей и учителей.

16 декабря с 10:00 до 12:00 состоится читка иммерсивного спектакля, посвященного взаимодействию человека и технологий. Проект реализуется Альянсом по защите детей в цифровой среде. Режиссером выступает Елизавета Кочеткова, руководитель лаборатории «Надо поговорить!», автор спектакля-дискуссии «Один». Новый спектакль в креативной форме рассказывает о цифровых угрозах, проблеме нравственного выбора подростков и этике поведения в интернет-пространстве. В рамках читки зрители смогут пообщаться с актерами и повлиять на развитие сценария.

С подробной программой марафона можно ознакомиться на сайте Альянса по защите детей в цифровой среде.