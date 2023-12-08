Суд продлил срок задержания подозреваемому в убийстве полицейского под Рязанью

Суд в Рязанской области продлил на 72 часа срок задержания уроженца Волгоградской области, подозреваемого в убийстве полицейского. Об этом сообщила местная прокуратура 8 декабря.

«По результатам рассмотрения ходатайства судом принято решение о необходимости продления срока задержания на 72 часа», — следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

Установлено, что подозреваемый, оказывая сопротивление сотруднику полиции, произвел выстрел из охотничьего ружья.

Ранее, 6 декабря, источник «Известий» рассказал, что в районе деревни Высокое Рязанской области произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из окна второго этажа дома, стоящего вдоль трассы. В результате инцидента погиб полицейский.

Позже было возбуждено уголовное дело, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев взял под контроль ход и результаты расследования.

«Известия» также показали кадры с места убийства полицейского при стрельбе.

Тогда же стало известно, что очевидец стрельбы получил ранение в момент инцидента — ему пробило брюшину. Мужчина добавил, что после полученного ранения он не стал обращаться в больницу.