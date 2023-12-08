Десятки слонов умерли от жажды в национальном парке Зимбабве в засуху

Десятки слонов погибли от жажды в национальном парке Хванге в охваченном засухой Зимбабве, что вызвало опасения у защитников животных. Об этом 8 декабря написала газета-таблоид Daily Mail.

По данным издания, зоозащитников тревожит факт того, что засуха вызвана изменением климата и глобальными погодными условиями Эль-Ниньо, и, как ожидается, повлияет на количество осадков в течение шести месяцев и завершится только в марте следующего года. Отмечается, что даже в декабре температура в Хванге может достигать 30 градусов.

В Хванге насчитывается около 45 тыс. слонов. Взрослой особи требуется 200 л воды в день, чтобы избежать обезвоживания.

Газета опубликовала фото с обезвоженными тушами слонов, лежащими на земле и высушенными на солнце. В самом парке также нет крупной реки, поэтому жизнь животных зависит от скважин, работающих на солнечной энергии. Но скважины и колодцы неспособны выкачать достаточное количество воды.

Теперь животные вынуждены преодолевать большие расстояния в поисках воды. Так, несколько стад слонов уже перебрались в соседнюю Ботсвану.

Засуха вызвала гибель не только животных в парке, но и домашнего скота, а также массовые потери урожая, проблемы с производством продуктов питания, перебои в цепочках поставок, рост заболеваемости, и проблемы, связанные с гигиеной.

Ранее в декабре департамента охраны дикой природы Шри-Ланки сообщил, что в этом году в островном государстве погибли 449 слонов, что небывало высокий показатель. В стане десятилетиями длится конфликт слонов с людьми в ввиду засеивания шриланкийцами новых территорий сельскохозяйственными культурами. Таким образом люди ограничивают животным доступ к воде и пище, провоцируя слонов топтать и съедать урожай, а иногда и разрушать дома. Так, в инцидентах со слонами умерли с начала года 169 человек.