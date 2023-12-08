Школу № 27 в Орске закроют на ремонт в середине учебного года

В Орске (Оренбургская область) посреди учебного года намерены закрыть школу № 27 для проведения капитального ремонта. Об этом сообщает городская администрация.

Учебный процесс на время ремонта организуют в соседних школах № 8 и № 53. Учить детей будут их же педагоги.

«Сейчас верстается учебный план с учетом планируемых изменений. На следующей неделе представители управления образования встретятся с родителями учеников, чтобы обсудить все детали переезда и сделать его максимально комфортным для всех», — говорится в сообщении властей.

Как рассказала замглавы города по социальной политике Лариса Хальченко, запланированы строительно-монтажные и электромонтажные работы, замена систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Также будет установлена охранная и пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Кабинеты оснастят новым оборудованием.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», в 2021 году здание школы было обследовано, выявленные аварийные участки усилены. В 2022-м проект капремонта прошел экспертизу.

Средства на ремонт выделены из регионального и местного бюджетов. Стоимость и сроки проведения работ не называются.