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ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения деменции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на препарат для лечения деменции «Ривастигмин канон», сообщили «Известиям» в службе 8 декабря.

«Это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования «Ривастигмин». Согласованные ведомством предельные отпускные цены на него снижены в среднем на 16%. Так, цена за упаковку из 28 таблеток в дозировке 1,5 мг составила 477 рублей», — пояснили в ФАС.

Там отметили, что сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства «Экселон». Его цена за аналогичный флакон зарегистрирована на уровне 565 рублей.

«Согласование цен на первый отечественный дженерик, относящийся к группе психостимулирующих средств, повысит его доступность для граждан», — объяснили в службе.

Лекарственный препарат должен предоставляться в медицинских организациях бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

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