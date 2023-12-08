ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения деменции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на препарат для лечения деменции «Ривастигмин канон», сообщили «Известиям» в службе 8 декабря.

«Это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования «Ривастигмин». Согласованные ведомством предельные отпускные цены на него снижены в среднем на 16%. Так, цена за упаковку из 28 таблеток в дозировке 1,5 мг составила 477 рублей», — пояснили в ФАС.

Там отметили, что сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства «Экселон». Его цена за аналогичный флакон зарегистрирована на уровне 565 рублей.

«Согласование цен на первый отечественный дженерик, относящийся к группе психостимулирующих средств, повысит его доступность для граждан», — объяснили в службе.

Лекарственный препарат должен предоставляться в медицинских организациях бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Ранее, 20 ноября, в Росздравнадзоре рассказали, что на российском рынке не наблюдается признаков дефицита психотропных препаратов. По информации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в 2023-м число введенных в гражданский оборот упаковок наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов соответствует уровню прошлого года. Кроме того, специалисты проводят мониторинг доступности для россиян таких лекарственных препаратов.