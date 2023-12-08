Легковой автомобиль провалился в коммунальную яму после ДТП в Липецке. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент зарегистрирован на улице Суворова утром 8 декабря. По данным LipetskMedia, столкнулись машины Hyundai и Ford, после чего вторая иномарка, опрокинувшись, влетела в коммунальный раскоп за пределами проезжей части.

В результате аварии никто не пострадал. Водитель Ford смог самостоятельно выбраться из перевернувшегося автомобиля.

По словам главы города Евгении Уваркиной, подрядной организации ООО «ДельтаСтрой-Л» было отказано в проведении земельных работ.

«Исход мы видим. Предписание о необходимости восстановить нарушенное благоустройство было выдано подрядной организации. Сейчас оно находится на контроле. Уже готовим документы в прокуратуру и будем принимать необходимые меры. В данном случае речь идет не только о штрафе», — цитирует Уваркину GOROD48.

Местные жители отмечают, что на улице имеется еще несколько коммунальных раскопов. Все они находятся около проезжей части и огорожены только сигнальной лентой.