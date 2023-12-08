Еще один сельский фельдшерско-акушерский пункт открыли в Оренбуржье

В Абдулинском городском округе Оренбургской области открыли еще один фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает региональный минздрав.

Модульный ФАП возвели в селе Артемьевка, расположенном в 12 км от города Абдулино. Он будет обслуживать более 390 местных жителей, в том числе 65 детей.

В здании обустроены кабинет приема, процедурный кабинет, комната для персонала, хозяйственное помещение, санузел. Также имеются раздевалка и входная группа, где пациенты могут подождать приема, пишет РИА «Оренбуржье».

Ранее фельдшерско-акушерский пункт в Артемьевке располагался в здании 1984 года постройки, которое уже не соответствует современным нормам. Новое здание возвели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».