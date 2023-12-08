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Сводка спецоперации на Украине за неделю

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю с 3 по 8 декабря можно в материале «Известий».

В Минобороны России сообщили, что за неделю, ВС РФ нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего.

Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении превысили 1445-ти военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На донецком направлении Южной группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещевка (ДНР).

За неделю на херсонском направлении потери противника составили до 260-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 894 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 056 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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