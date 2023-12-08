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Военные РФ в течение недели захватили в плен 12 военнослужащих ВСУ

Минобороны: военные РФ в течение недели захватили в плен 12 военнослужащих ВСУ
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские военные за прошедшую неделю взяли в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих», — указали в ведомстве.

Также добавляется, что за тот же период времени потери противника на купянском направлении составили свыше 480 военнослужащих. На краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 1445 человек личного состава.

На донецком направлении отражены 18 атак противника, в результате чего ликвидированы более 1560 солдат ВСУ. На южнодонецком направлении украинская сторона потеряла более 845 человек, на запорожском — до 260 военных, на херсонском — до 350 военнослужащих.

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Ранее, 7 декабря, Минобороны РФ опубликовало видеозапись с захваченным в плен военнослужащим 17-й бригады ВСУ Артемом Слабченко. Он рассказал, что повестку из военкомата ему привезли домой, после чего его самого закинули в машину и увезли. В плен он попал после того, как его не сменили на позиции, а продержали на три дня больше. Также он добавил, что украинские военные, находящиеся на линии соприкосновения, не получают помощь от волонтеров, так как она остается там же, «где и командиры».

До этого, 27 ноября, штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) РФ взяла в плен четырех боевиков ВСУ в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Остальные бойцы ВСУ приняли решение об отступлении, бросив свое вооружение, были и ликвидированные.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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