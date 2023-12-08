Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу выразил гордость за мощное поколение защитников Отечества
Экономика
ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения деменции
Происшествия
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
Армия
ВС РФ за неделю нанесли 30 ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Мир
Премьер Бельгии раскрыл детали 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
Рада Украины поддержала увеличение штата НАБУ на 300 человек
Мир
У берегов Тайваня замечен воздушный шар КНР
Мир
В Помпеях обнаружили предназначенную для работы рабов пекарню
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 1 млн рублей
Экономика
Reuters признало успех экономики России и провал западных санкций
Общество
Компания VK открыла офис в Белоруссии
Мир
Спецборт МЧС РФ доставил 20 т гуманитарного груза для населения Газы
Политика
Путин сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ
Мир
Эрдоган отказался признавать ХАМАС террористической организацией
Недвижимость
Российские банки начали выдавать арктическую ипотеку

Уголовное дело возбудили из-за отсутствия канализации в квартире в Мурманске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманске ведется расследование уголовного дела по факту отсутствия водоснабжения и канализации в квартире аварийного дома. Доклад о проведенной работе затребовал глава СК России Александр Бастрыкин.

По словам жителя Мурманска, его 66-летняя мать проживает в деревянном доме на восемь квартир, который был признан аварийным и подлежащим расселению в 2016 году. Здание было построено больше 85 лет назад. На текущий момент в квартире из-за промерзания труб нет водоснабжения и не работает канализация. В санузле провалился в пол. Из подвала в квартиру лезет грызуны, пишет ИА «Би-порт».

Несмотря на ежемесячную плату за содержание общедомового имущества, управляющая компания не выполняет необходимые работы в доме. По данному факту было возбуждено уголовное дело. О ситуации в аварийном доме сын женщины рассказал на единой многоканальной телефонной линии Информационного центра СК России. Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления Мурманской области Андрея Ефремова доклад о ходе и результатах расследования, а также о причинах волокиты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023