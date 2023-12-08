Уголовное дело возбудили из-за отсутствия канализации в квартире в Мурманске

В Мурманске ведется расследование уголовного дела по факту отсутствия водоснабжения и канализации в квартире аварийного дома. Доклад о проведенной работе затребовал глава СК России Александр Бастрыкин.

По словам жителя Мурманска, его 66-летняя мать проживает в деревянном доме на восемь квартир, который был признан аварийным и подлежащим расселению в 2016 году. Здание было построено больше 85 лет назад. На текущий момент в квартире из-за промерзания труб нет водоснабжения и не работает канализация. В санузле провалился в пол. Из подвала в квартиру лезет грызуны, пишет ИА «Би-порт».

Несмотря на ежемесячную плату за содержание общедомового имущества, управляющая компания не выполняет необходимые работы в доме. По данному факту было возбуждено уголовное дело. О ситуации в аварийном доме сын женщины рассказал на единой многоканальной телефонной линии Информационного центра СК России. Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления Мурманской области Андрея Ефремова доклад о ходе и результатах расследования, а также о причинах волокиты.