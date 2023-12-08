Информация о причастности бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к срыву мирных переговоров между РФ и Украиной в 2022 году не соответствует действительности. Об этом 8 декабря заявил представитель политика.

«Решение Украины сражаться связано не с Борисом, а с железной решимостью президента [Украины Владимира] Зеленского и народа Украины», — передает его слова британская газета i.

Ранее, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

27 ноября заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра заявила, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций. В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что если соглашение будет обуславливаться выплатой репараций, то для РФ переговорный процесс не может начаться.

1 декабря Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя он лично не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. За день до этого он посетовал, что Киев «выпал из фокуса внимания мировой общественности».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Так, 22 ноября, он указал, что в это же время Киев публично выступил против диалога с Москвой. Путин напомнил, что Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.