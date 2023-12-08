Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
В Санкт-Петербурге впервые пройдет образовательный марафон «Безопасная цифра»
Армия
Шойгу выразил гордость за мощное поколение защитников Отечества
Экономика
ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения деменции
Происшествия
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
Армия
ВС РФ за неделю нанесли 30 ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Мир
Премьер Бельгии раскрыл детали 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
Рада Украины поддержала увеличение штата НАБУ на 300 человек
Мир
У берегов Тайваня замечен воздушный шар КНР
Мир
В Помпеях обнаружили предназначенную для работы рабов пекарню
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 1 млн рублей
Экономика
Reuters признало успех экономики России и провал западных санкций
Общество
Компания VK открыла офис в Белоруссии
Мир
Спецборт МЧС РФ доставил 20 т гуманитарного груза для населения Газы
Политика
Путин сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ
Мир
Эрдоган отказался признавать ХАМАС террористической организацией
Сюжет:

Представитель Джонсона отверг его причастность к срыву переговоров по Украине

Представитель Джонсона: отказ Киева от мирных переговоров не связан с политиком
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Office
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информация о причастности бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к срыву мирных переговоров между РФ и Украиной в 2022 году не соответствует действительности. Об этом 8 декабря заявил представитель политика.

«Решение Украины сражаться связано не с Борисом, а с железной решимостью президента [Украины Владимира] Зеленского и народа Украины», — передает его слова британская газета i.

Триалоговое окно: в РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране
Какое государство помимо Венгрии могло бы стать посредником между Москвой и Киевом

Ранее, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

27 ноября заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра заявила, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций. В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что если соглашение будет обуславливаться выплатой репараций, то для РФ переговорный процесс не может начаться.

1 декабря Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя он лично не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. За день до этого он посетовал, что Киев «выпал из фокуса внимания мировой общественности».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Так, 22 ноября, он указал, что в это же время Киев публично выступил против диалога с Москвой. Путин напомнил, что Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023