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Политолог назвал символичным принятие Путиным решения об участии в выборах в канун Дня героев Отечества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин сообщил о выдвижении на предстоящие выборы главы государства в преддверии Дня героев Отечества, поскольку именно участники СВО сегодня работают над вопросами безопасности страны, без которых не может быть дальнейшего развития. Об этом «Известиям» 8 декабря заявил политолог Марат Баширов.

«Люди, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, те люди, которые работают в тылу на обеспечение необходимых нужд для целей СВО, — это как раз те люди, которые защищают на сегодняшний день будущее России, потому что они решают вопросы безопасности, а без вопросов безопасности не может быть развития России», — указал Баширов.

Кроме того, решение президента объявить об участии в выборах в преддверии Дня героев Отечества политолог связал с символизмом, отметив, что в России всегда придавали значение знакам, а глава государства тонко чувствует, как устроен его народ.

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Ранее в этот день Владимир Путин сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Решение главы государства поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, добавив, что Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру, исходя из интересов страны.

Накануне Совфед принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.

Позднее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ, отмечала глава комиссии Элла Памфилова.

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