Пенсионерка погибла при пожаре в многоквартирном доме в Рязани

Пожилая женщина погибла в результате пожара в многоквартирном доме в Рязани. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.

Сообщение о горении поступило утром 8 декабря с улицы Новаторов. Огонь охватил комнату и часть балкона двухкомнатной квартиры. Площадь горения составила 10 кв. м.

В тушении участвовали 12 человек, задействованы четыре спецмашины. Об этом пишет 62INFO.ru. Во время тушения обнаружено тело женщины 1953 года рождения.

В Екатеринбурге пожар ликвидировали в садовом товариществе «Малахит-2». В результате возгорания пострадали пять человек, в том числе четыре ребенка.