Провал изоляции

Эта неделя стала прорывной для сотрудничества России со странами Персидского залива. 6 декабря Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию — страны, взаимодействие с которыми активно развивалось. 7 декабря на инвестиционном форуме «Россия зовет» российский президент встретился с наследным принцем Омана и пригласил его отца, султана, посетить Россию. Наконец Москву посетил президент Ирана — страны, занимающей другой берег залива, отношения с которой интенсивно развиваются последние годы.

Такое временное совпадение встреч наводит на мысли о том, что это неслучайно. Однако на самом деле это результат долгой и кропотливой работы как с российской, так и с арабской и иранской сторон. Отношения со странами залива получили дополнительный импульс после начала украинского кризиса: интенсивно развивается торгово-инвестиционное сотрудничество, политические контакты становятся более тесными, а страны региона интересуются новыми форматами международной интеграции — БРИКС и ШОС. Как писали некоторые СМИ, визит Владимира Путина свидетельствует, по сути, о провале попыток Запада изолировать РФ на международной арене.

Визит российского президента в страны залива можно было ожидать. С февраля 2022 года президент ОАЭ Мохаммед бин Зайд дважды посещал Россию. С наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом Путин общался по телефону девять раз — очевидно, существует необходимость в поддержании постоянного контакта и организации встречи. Самого Путина в странах залива, как свидетельствует организованный в Абу-Даби прием, очень ждали. Над дворцом президента ОАЭ Каср Аль-Ватан, где проходила встреча, эмиратские самолеты нарисовали российский триколор, прибытие Путина отмечали выстрелами из орудий. Хотя официально визит был рабочим, в ОАЭ его называют «государственным», и прием соответствующий.

В поездке российского президента сопровождала большая делегация, в первую очередь руководители ведомств, связанных с развитием торгово-экономического сотрудничества с арабскими странами: Минпромторг, Минэкономразвития, Центральный банк, ВЭБ.РФ, РФПИ, РСПП и другие. Действительно, экономическое сотрудничество сейчас главный драйвер развития российско-эмиратских связей. В 2021 году торговый оборот достиг рекордных значений в $ 5,4 млрд, а в 2022 году, несмотря на санкции, вырос еще на 68% — до $9 млрд. Также в 2022 году, по данным «Деловой России», 700 российских предприятий открыли юридическое лицо в Эмиратах, что в пять-семь раз больше, чем в 2021 году. Через страну также осуществлялись финансовые транзакции при нефтяной торговле с Индией и другими странами. Как отметил в ходе открытой части переговоров Путин, ОАЭ — важный инвестор в экономику РФ, эмиратские инвестиции в ненефтяной сектор выросли на 103%.

Экономические связи с Саудовской Аравией развиваются не так стремительно, однако достижения есть и здесь: соглашение ОПЕК+ продолжает успешно работать, а торговый оборот начинает расти. В преддверии визита глава РФПИ Кирилл Дмитриев также отметил, что с 2015 года РФПИ и партнеры из Саудовской Аравии проинвестировали в более чем 40 совместных проектов в России совокупной стоимостью более 1 трлн рублей. А совокупная выручка компаний, в которые были направлены эти инвестиции, составила 4,2 трлн по итогам 2022 года, что соответствует 3% ВВП России.

К Саудовской Аравии сейчас присматриваются многие российские компании, успешно работающие в ОАЭ: рынок королевства более чем в три раза больше эмиратского, при этом уровень его развития значительно отстает от эмиратского — в стране нет многих технологий и продуктов, уже адаптированных под арабские рынки. В этом смысле визит станет большим стимулом для сотрудничества с российскими компаниями: в арабской бизнес-культуре встреча лидеров двух стран и особенно уровень приема иностранного лидера — четкий сигнал к интенсификации экономического взаимодействия.

Важно также, что в условиях нормализации саудовско-иранских отношений развитию российско-арабских связей не навредит растущее российско-иранское сотрудничество. И встреча Путина с Раиси через день после возвращения из Эр-Рияда — яркий показатель этого. С Ираном активно развиваются логистические связи, «сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север – Юг», — отметил во время переговоров президент России. Также интенсифицируется экономическое сотрудничество — в Иране большие проекты планирует развивать «Газпром». По словам Владимира Путина, товарооборот с Ираном достиг почти $5 млрд, только за прошлый год он вырос на 20% — темпы роста, вполне сравнимые с темпами российско-эмиратской торговли.

Встречи с руководителями ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана ярко демонстрируют высокий уровень кооперации с этими странами. А теплая атмосфера на них — показатель намерения и дальше интенсивно развивать сотрудничество, в первую очередь в экономической сфере. При этом вступление этих стран в БРИКС с 1 января 2024 года может открыть новые возможности для укрепления отношений.

Автор — исследователь Института международных исследований МГИМО МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова

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