Орбан призвал ЕС не отказываться от диалога с РФ из-за существующих различий

Цивилизационные различия России и Европы не должны вести к отказу от взаимодействия, Брюссель в сложившейся ситуации должен искать путь выстраивания отношений с Москвой. Об этом в пятницу, 8 декабря, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому журналу Le Point.

По мнению венгерского политика, Россия «принадлежит к другой форме цивилизации» и ее нельзя сравнивать со странами Евросоюза. Тем более нельзя ожидать, что Россия будет похожа на Европу, подчеркнул Орбан.

«Это невозможно. Исторически, политически, географически и традиционно это другая страна. Важный вопрос состоит в том, являются ли наши различия причиной отказа от сотрудничества. Мой ответ — нет», — сказал венгерский премьер.

Он подчеркнул, что Европе, следуя данной логике, придется отказаться от сотрудничества «с двумя третями земного шара», потому что большая часть мира на нее не похожа.

«Я выступаю за рациональные обсуждения того, как мы можем выстраивать отношения с Россией», — добавил Орбан.

22 ноября Орбан заявил, что стратегия Евросоюза по украинскому конфликту провалилась, поэтому ЕС должен перейти к новому плану действий. Венгерский премьер напомнил, что его страна с самого начала осудила действия России. Однако он уточнил, что реакция Запада также была неправильной, и призвал стороны к немедленному началу переговоров.

До этого, 13 ноября, Венгрия не поддержала выделение €500 млн на оружие Украине. Тогда Орбан заявлял, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос финансирования Украины из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег европейских фондов.