Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 1 млн рублей
Экономика
Reuters признало успех экономики России и провал западных санкций
Общество
Компания VK открыла офис в Белоруссии
Мир
Спецборт МЧС РФ доставил 20 т гуманитарного груза для населения Газы
Политика
Путин сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ
Мир
Эрдоган отказался признавать ХАМАС террористической организацией
Недвижимость
Российские банки начали выдавать арктическую ипотеку
Мир
Великобритания расширила санкции против Белоруссии
Политика
В СФ указали на развертывание англосаксами информационной операции против РФ
Мир
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Общество
Синоптик спрогнозировал снегопад в Москве в выходные
Политика
ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента РФ
Мир
В Кремле оценили ожидание США от РФ «приемлемых переговоров для Украины»
Экономика
Минфин спрогнозировал инфляцию в 4,5% в 2024 году
Происшествия
У водителя украли 48 млн рублей в подмосковных Химках

Орбан призвал ЕС не отказываться от диалога с РФ из-за существующих различий

Орбан: различия ЕС и России не являются поводом для отказа от сотрудничества
0
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цивилизационные различия России и Европы не должны вести к отказу от взаимодействия, Брюссель в сложившейся ситуации должен искать путь выстраивания отношений с Москвой. Об этом в пятницу, 8 декабря, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому журналу Le Point.

По мнению венгерского политика, Россия «принадлежит к другой форме цивилизации» и ее нельзя сравнивать со странами Евросоюза. Тем более нельзя ожидать, что Россия будет похожа на Европу, подчеркнул Орбан.

«Это невозможно. Исторически, политически, географически и традиционно это другая страна. Важный вопрос состоит в том, являются ли наши различия причиной отказа от сотрудничества. Мой ответ — нет», — сказал венгерский премьер.

Он подчеркнул, что Европе, следуя данной логике, придется отказаться от сотрудничества «с двумя третями земного шара», потому что большая часть мира на нее не похожа.

«Я выступаю за рациональные обсуждения того, как мы можем выстраивать отношения с Россией», — добавил Орбан.

Плохо вы мадьяр знаете: Венгрия не хочет выделять деньги Украине и принимать ее в ЕС
СБУ заподозрила Орбана в сотрудничестве с российскими спецслужбами

22 ноября Орбан заявил, что стратегия Евросоюза по украинскому конфликту провалилась, поэтому ЕС должен перейти к новому плану действий. Венгерский премьер напомнил, что его страна с самого начала осудила действия России. Однако он уточнил, что реакция Запада также была неправильной, и призвал стороны к немедленному началу переговоров.

До этого, 13 ноября, Венгрия не поддержала выделение €500 млн на оружие Украине. Тогда Орбан заявлял, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос финансирования Украины из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег европейских фондов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023