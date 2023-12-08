Пытавшегося отключить двигатели самолета пилота выпустили под залог в США

Пилота Джозефа Эмерсона, пытавшегося выключить двигатели летевшего самолета в США, отпустили на свободу под залог в $50 тыс. Об этом 8 декабря сообщил телеканал ABC7.

Его освободили после того, как суд предъявил ему обвинение в неосторожном создании угрозы для человека вместо покушения на убийство. Эмерсон не признал вину.

Пилота обязали проходить курс психиатрической помощи, отказаться от употребления алкоголя и наркотиков, а также не приближаться к работающему самолету.

Ранее, 23 октября, Эмерсон попытался во время полета отключить двигатели самолета, который следовал из Эверетта в Сан-Франциско. Благодаря оперативной реакции капитана Horizon и второго пилота эту попытку удалось предотвратить. После приземления Эмерсона задержала полиция.