Уголовное дело возбудили после нападения стаи собак на ребенка в Бийске
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на ребенка в Бийске. Мальчик получил травмы в виде укусов.
Инцидент произошел 4 декабря. По данным следствия, животные напали на 14-летнего ребенка-инвалида и его мать. Пострадавшие опубликовали информацию о происшествии в социальных сетях, после чего правоохранительные органы инициировали проверку.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), пишет altapress.ru. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит организация работы с безнадзорными животными.
В конце ноября девятилетнего ребенка госпитализировали после нападения собаки в селе Засолка Читинского района Забайкалья. По данному факту возбудили уголовное дело.