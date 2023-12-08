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Ортопед назвал причины для отказа от занятий спортом

Врач Игнатов: перед началом тренировок стоит посетить терапевта и травматолога
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Какое-либо ощущение дискомфорта является поводом для того, чтобы прекратить тренировку и определить, что идет не так. Особенно если ранее не было никаких жалоб, а потом они неожиданно появились. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов.

«Не так много заболеваний являются полным противопоказанием для занятий спортом. В большинстве случаев патология накладывает некоторые ограничения, которые важно учитывать при составлении программы тренировок», — передает его слова «Газета.Ru».

Доктор указал, что при несоблюдении мер предосторожности болезнь может начать прогрессировать. В данном случае речь идет о таких состояниях, как гипертония, грыжа и протрузии, а также неспецифические поясничные боли, диабет и беременность. Кроме того, врач обратил внимание, что перечислить все заболевания невозможно, некоторые психологические расстройства накладывают свои ограничения на спорт.

Если нет жалоб, это не всегда означает, что патология отсутствует, поэтому важно посетить терапевта и травматолога-ортопеда, добавил эксперт.

«Для тренировок в бассейне дополнительно требуется обследование у дерматолога, чтобы убедиться в отсутствии кожных инфекционных заболеваний», — поделился Игнатов.

По словам специалиста, организм подает сигналы, если что-то не так. Среди явных признаков вреда тренировок он выделил боль во время упражнений, неприятные ощущения в области сердца, помутнение зрения, нарушения сна.

«Медицинское обследование и занятия под руководством специалиста — два главных шага к тому, чтобы сделать тренировки эффективными и безопасными. Также огромную роль играют экипировка, поддержание правильной работы мышц и суставов, разминка и заминка и восстановление после тренировки», — подытожил травматолог-ортопед.

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Во время тренировок необходимо обращать внимание на сигналы организма

Ранее, 8 ноября, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева предупредила о вреде горячего душа и сауны после тренировок. Один из наиболее опасных побочных эффектов — повышенная нагрузка на сердце, добавила она. Уменьшение объема циркулирующей жидкости делает кровь более вязкой, и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы обеспечить доставку кислорода и питательных веществ к тканям. Это может вызывать перегрузку сердечной мышцы, объяснила врач.

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