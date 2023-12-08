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Похитившего попугая за 250 тыс. рублей мужчину задержали в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Сотрудники уголовного розыска ОМВД в Москве задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при покупке желтохохлого какаду стоимостью 250 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что москвич оставил в зоомагазине заявку на приобретение экзотической птицы. Когда попугая доставили на точку, работница магазина по телефону сообщила клиенту о готовности сделки к оформлению.

После этого молодой человек настоял на оплате путем перевода через приложение банка после получения товара. Девушка согласилась и отправила курьера с попугаем. Заказчик показал ему снимок экрана телефона с данными о якобы совершенном переводе денег продавцу по указанным реквизитам, после чего забрал птицу. Однако денежные средства так и не поступили, а мужчина перестал отвечать на звонки.

«Следователем ОМВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — передает слова Волк министерство в Telegram-канале.

По данным сайта пресс-службы ведомства, «покупателем» оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Похищенный какаду был обнаружен в его квартире в ходе обыска. Попугай возвращен полицейскими в магазин.

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В середине апреля в Черкесске похищенный попугай ара вернулся к хозяину. Экзотическую птицу украл собственник квартиры, в которой снимал комнату потерпевший. В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба»). Полицейские забрали попугая и передали его владельцу.

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